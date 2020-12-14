Сетевое издание|18+|Понедельник|14 дек 2020|10:39
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Маткапитал хотят разрешить тратить и на родителей

Печать

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс предложила изменить правила использования материнского капитала. Соответствующее обращение было направлено в Министерство труда.

В послании Федеральному собранию в 2006 году президент России Владимир Путин впервые заговорил о материнском капитале. Глава страны отметил, что женщина на несколько лет выпадает из трудовой деятельности после рождения ребенка.

Целью программы является повышение статуса женщины. Однако, как отметила Анна Маркс, нынешние ограничения по использованию средств материнского капитала не позволяют женщине реализовать себя.

По словам специалиста, за последние пять лет уровень рождаемости снизился в России на 23,7%. А это значит, что необходимо задействовать все возможные инструменты для повышении мотивации граждан.

Маркс предложила разрешить использовать материнский капитал на образование женщины. Она сможет повысить квалификацию или получить последипломное образование, сообщает издание "Известия".

Как отметила эксперт, это не только приведет к росту рождаемости, но и укрепит положение женщины на рынке труда. Доходы семей вырастут, и тогда они смогут улучшить жилищные условия.

Инициативу об изменении правил использования средств материнского капитала поддержали в "Единой России" и СПЧ. Такой проект назвали своевременным, так как в период пандемии материальное положение многих семей ухудшилось.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте