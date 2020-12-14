Масло в минус, а у нас в плюс: как отрицательная инфляция помогает антикризисным мерам

14.12.2020 | 06:37

Растительное масло дорожает сейчас практически по всему миру, в том числе в России, но в ФРГ оно дешевеет. За год цены на продукты питания в немецких магазинах выросли в среднем лишь на 1,4%.

В Германии четвертый раз за этот год зафиксирована отрицательная инфляция. В ноябре совокупный индекс розничных цен на товары и услуги снизился по сравнению с ноябрем прошлого года на 0,3%. Если взять только товары, то они подешевели за год на 1,8%. Об этом сообщило 11 декабря Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis).

В своем пресс-релизе оно напоминает об одной из главных причин того, что инфляция во второй половине 2020 года ушла в минус: на период с 1 июля по 31 декабря в Германии временно снижена ставка налога на добавленную стоимость (НДС).

Это - ключевая мера второго антикризисного пакета правительства ФРГ, призванного поддержать население и стимулировать потребительский спрос в условиях пандемии коронавируса и рецессии в экономике. Основную ставку НДС снизили с 19% до 16%, льготную - с 7% до 5%. В результате почти автоматически приблизительно в такой же пропорции уменьшились розничные цены на товары и услуги.

Обычно отрицательная инфляция, или дефляция, становится сигналом тревоги для экспертов, поскольку для рыночной экономики падение цен может оказаться даже более разрушительным, чем их всплеск, ведь бороться с дефляцией, как правило, труднее, чем с инфляцией.

Однако на этот раз экономисты спокойны, поскольку с 1 января ставка НДС вернется на обычный уровень, что будет способствовать нормализации динамики цен. Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает оптимальным для здорового народнохозяйственного развития уровень годовой инфляции чуть ниже 2%.

Другая причина отрицательной инфляции в Германии - существенное удешевление энергоносителей. Оно составило в среднем 7,7%, при этом горючее для автомобилей стоило в ноябре на 13,1% меньше, чем в ноябре 2019 года, а нефтепродукты для отопления зданий упали в цене на 35,1%.

Подешевели в Германии и различные потребительские товары длительного пользования. Destatis в качестве примера приводит телефоны (- 6,7%), бытовую электронику (- 4,5%), одежду и обувь (- 2,2%).

В то же время продукты питания в Германии подорожали за год в среднем на 1,4%. При этом мясо и мясная продукция выросли в цене на 3,9%, фрукты на 3,7%, овощи на 2,6%. Впрочем, некоторые пищевые товары и подешевели. В качестве примера Destatis приводит животные жиры и растительные масла. Они стоят сейчас в немецких магазинах на 3,8% меньше, чем год назад.

Такая динамика на немецком продовольственном рынке кардинально отличает его от мирового и, в частности, российского рынка. В глобальном масштабе Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) зафиксировала по итогам ноября рост индекса цен на растительное масло на целых 14,5% и объяснила это "продолжающимся ростом цен на пальмовое масло на фоне резкого сокращения его запасов в мире".

В России, как сообщил Росстат 4 декабря, подсолнечное масло подорожало по сравнению с ноябрем прошлого года на 23,8%. После этого правительство РФ начало обсуждать с производителями вопрос об ограничении цен на него (и на сахар), а премьер-министр Михаил Мишустин подписал 10 декабря постановление об увеличении экспортной пошлины на подсолнечник и рапс с января 2021 года, чтобы затормозить продажи этих товаров на зарубежные рынки.

ФАО с тревогой отмечает резкий рост мировых цен на продовольственные товары в ноябре, в результате чего они приблизились к максимальным уровням за последние шесть лет. На крупнейшем в ЕС немецком продовольственном рынке, судя по свежим данным Destatis, ситуация остается пока стабильной.