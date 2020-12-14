Аферист без медицинского образования провел шестнадцать операций

14.12.2020 | 04:10

В истории человечества было много аферистов, но большинство из них не оставили о себе приятное впечатление, а тем более не спасли человеческие жизни.

В первой половине ХХ века в США, в городе Лоренс, штат Массачусетс, во вполне благополучной семье родился Фердинанд Уолдо Демара. Мужчина впоследствии получил звание «Великий Самозванец». За свою жизнь он успел побывать монахом, адвокатом, инженером-строителем, преподавателем иностранных языков и даже военным хирургом.

Его отец работал кинооператором, семья ни в чем не нуждалась, но «Великая депрессия» 30-х годов многое изменила. Мужчина потерял работу, семья потратила все свои сбережения и им пришлось переехать в самый бедный район города. На тот момент юному Фердинанду было всего девять лет.

Поговаривают, что именно это событие наложило отпечаток на всю дальнейшую жизнь Демара. Свою первую аферу он провернул в регулярной армии в 1941 году, когда Фердинанду удалось подделать документы своего сослуживца и самовольно оставить часть.

Дальше Демара инсценировал свое самоубийство, чтобы уйти от преследования военного трибунала, и взял имя Роберт Линтон Френч, став религиозным психологом. Именно так он устроился санитаром в санаторий Лос-Анджелеса, а далее смог преподавать в колледже Святого Мартина.

Через какое-то время Демара был схвачен сотрудниками ФБР и суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы. Выйдя из тюрьмы Фердинанд решил, что хочет служить на флоте. Мужчина отправился в Канаду, где приобрел новые документы и... попал в монастырь. Там он познакомился с молодым хирургом-травматологом Джозефом Кайра и взяв его имя и фамилию, умудрился записаться добровольцем на канадский эсминец «Каюга», отправлявшийся на Корейскую войну.

Экипаж оказался в зоне активных боевых действий. Демаре пришлось провести 16 хирургических вмешательств, ведь он был единственным «хирургом» на борту. Перед операциями он закрывался в своей каюте и внимательно изучал учебник по хирургии, готовясь к оказанию помощи матросам.

Раненным повезло, что у Фердинанда была феноменальная фотографическая память, высокий уровень интеллекта и буквально золотые «руки». Ни одно из 16 вмешательств не закончилось летальным исходом, а ведь Демаре приходилось проводить операции и на грудной клетке, чтобы достать застрявшую в теле матроса пулю.

Об очередном успехе «хирурга» была написана статья в газете. Фото Фердинанда с подписью Джозеф Кайра было опознано, а сам Демара раскрыт. Капитан эсминца был шокирован, когда узнал что его единственный врач никогда не учился медицине! ВМС Канады не стали выдвигать обвинений против Фердинанда, и он смог вернуться в США.

Демара скончался в возрасте 60-ти лет от сердечного приступа. В последние годы он жил лишь тем, что давал интервью СМИ. В своей биографии он как-то сказал: «Я пришел к двум убеждениям. Один из них заключался в том, что в любой организации всегда лежит много разрозненной, неиспользованной силы, которую можно использовать, никого не отталкивая. Второе правило: если вы хотите власти и хотите расширяться, никогда не вторгайтесь в чужие владения, открывайте новые...»