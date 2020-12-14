Сетевое издание|18+|Понедельник|14 дек 2020|04:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Аферист без медицинского образования провел шестнадцать операций

Печать

В истории человечества было много аферистов, но большинство из них не оставили о себе приятное впечатление, а тем более не спасли человеческие жизни.

В первой половине ХХ века в США, в городе Лоренс, штат Массачусетс, во вполне благополучной семье родился Фердинанд Уолдо Демара. Мужчина впоследствии получил звание «Великий Самозванец». За свою жизнь он успел побывать монахом, адвокатом, инженером-строителем, преподавателем иностранных языков и даже военным хирургом.

Его отец работал кинооператором, семья ни в чем не нуждалась, но «Великая депрессия» 30-х годов многое изменила. Мужчина потерял работу, семья потратила все свои сбережения и им пришлось переехать в самый бедный район города. На тот момент юному Фердинанду было всего девять лет.

Поговаривают, что именно это событие наложило отпечаток на всю дальнейшую жизнь Демара. Свою первую аферу он провернул в регулярной армии в 1941 году, когда Фердинанду удалось подделать документы своего сослуживца и самовольно оставить часть.

Дальше Демара инсценировал свое самоубийство, чтобы уйти от преследования военного трибунала, и взял имя Роберт Линтон Френч, став религиозным психологом. Именно так он устроился санитаром в санаторий Лос-Анджелеса, а далее смог преподавать в колледже Святого Мартина.

Через какое-то время Демара был схвачен сотрудниками ФБР и суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы. Выйдя из тюрьмы Фердинанд решил, что хочет служить на флоте. Мужчина отправился в Канаду, где приобрел новые документы и... попал в монастырь. Там он познакомился с молодым хирургом-травматологом Джозефом Кайра и взяв его имя и фамилию, умудрился записаться добровольцем на канадский эсминец «Каюга», отправлявшийся на Корейскую войну.

Экипаж оказался в зоне активных боевых действий. Демаре пришлось провести 16 хирургических вмешательств, ведь он был единственным «хирургом» на борту. Перед операциями он закрывался в своей каюте и внимательно изучал учебник по хирургии, готовясь к оказанию помощи матросам.

Раненным повезло, что у Фердинанда была феноменальная фотографическая память, высокий уровень интеллекта и буквально золотые «руки». Ни одно из 16 вмешательств не закончилось летальным исходом, а ведь Демаре приходилось проводить операции и на грудной клетке, чтобы достать застрявшую в теле матроса пулю.

Об очередном успехе «хирурга» была написана статья в газете. Фото Фердинанда с подписью Джозеф Кайра было опознано, а сам Демара раскрыт. Капитан эсминца был шокирован, когда узнал что его единственный врач никогда не учился медицине! ВМС Канады не стали выдвигать обвинений против Фердинанда, и он смог вернуться в США.

Демара скончался в возрасте 60-ти лет от сердечного приступа. В последние годы он жил лишь тем, что давал интервью СМИ. В своей биографии он как-то сказал: «Я пришел к двум убеждениям. Один из них заключался в том, что в любой организации всегда лежит много разрозненной, неиспользованной силы, которую можно использовать, никого не отталкивая. Второе правило: если вы хотите власти и хотите расширяться, никогда не вторгайтесь в чужие владения, открывайте новые...»

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Дочь Машкова попалась на удочку мошенника
  • Известная актриса объявила о давнем обмане Валерии
  • «Уничтожал за большие бабки»: Катя Лель назвала загубившего ее карьеру человека
  •  
  • 51-летняя Стриженова отправилась к пластическому хирургу
  • Валерию уличили в использовании графических редакторов

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте