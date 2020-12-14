71-летняя Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости

14.12.2020 | 15:00

Алла Пугачева любит эксперименты с внешностью. Но на этот раз артистка настолько увлеклась преображением, что ее стало невозможно узнать.

В этом году Алла Пугачева редко выходит в свет из-за пандемии коронавируса. 71-летняя артистка находится в зоне риска, поэтому ограничивает контакты. Но недавно примадонна все-таки покинула в свой особняк в деревне "Грязь", чтобы встретиться с подругой.

Супруга Максима Галкина пообщалась с бывшей солисткой группы "Пропаганда" Викторией Ворониной, которая написала для нее песню "Мой друг". В прошлом году артистка впечатлила поклонников, выступив с этой композицией.

Чтобы долгожданная встреча стала более незабываемой, Виктория и Алла Борисовна сделали совместный снимок. Как только фотография оказалась в инстаграм-аккаунте Ворониной, поклонники пришли в изумление. Некоторые не узнали Пугачеву. "Что с лицом?", – поинтересовался один из интернет-пользователей.

Исполнительница песни "Арлекино", действительно, не похожа на себя. Вероятно, дело в необычном макияже, который нанесла артистка. Она подвела глаза коричневым карандашом и сделала стрелки, из-за чего ее взгляд изменился.

Также за русой челкой виднеются окрашенные брови. Черный свитер, красный берет и защитная маска того же цвета отлично дополнили образ Аллы Пугачевой.