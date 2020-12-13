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Второй шифр таинственного Зодиака разгадан спустя 51 год

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Шифр маньяка Зодиака разгадали спустя 51 год. Загадку назвали «Шифр 340» — по количеству символов. Следователи надеялись, что в записке убийца раскроет свое имя, однако этого не произошло.

Расшифровать послание смогли трое непрофессиональных дешифровщиков из США, Австралии и Бельгии. Преступник отправил записку состоящую из 340 символов в газету San Francisco Chronicle в ноябре 1969 года.

Сложность разгадки послания заключалась в том, что в «Шифре 340» слова выстраивались вниз по диагонали, а иногда смещались в сторону по столбцу. По словам одного из дешифровщиков, это сложный процесс создания кода, но его базовую схему можно найти по крайней мере в одном руководстве по кодам армии США 1950-х годов.

«Надеюсь, вам очень нравится пытаться меня поймать. Я не боюсь газовой камеры, потому что она поскорее отправит меня в рай. Потому что теперь у меня достаточно рабов, работающих на меня, а у остальных нет ничего, когда они добираются до рая — поэтому они и боятся смерти. Я не боюсь, потому что знаю: моя новая жизнь будет легкой после райской смерти», - такое послание скрыл преступник.

Это второй разгаданный шифр Зодиака. Первый разгадали школьный учитель и его жена в 1969 году. В записке преступник написал, что «любит убивать, потому что это весело».

Зодиак — серийный убийца, действовавший в Калифорнии в 60-х годах. Жертвами преступника официально считаются пять человек, еще двое выжили. С декабря 1968 по октябрь 1969 года он совершил нападение на три молодые пары, а также на 29-летнего таксиста.

Точное число его жертв неизвестно, сам Зодиак утверждает, что убил 37 человек. Своё прозвище он получил из-за астрологических символов в посланиях, которые он рассылал изданиям местных газет.

Существует множество теорий относительно личности убийцы, однако никому так и не было предъявлено обвинение по этому делу. Подозреваемым считался осужденный растлитель малолетних и ветеран ВМС Артур Ли Аллен, у него несколько раз проходили обыски. В 1992 году он умер в возрасте 58 лет от сердечного приступа.

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