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Внебрачный сын-актер Валентина Гафта отыскался в Бразилии

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Валентин Гафт умер 12 декабря 2020 года на 86 году жизни. Жизнь актера была такой непростой и яркой, что в ней было место и внебрачной связи с серьезными последствиями. После кончины артиста история о его коротком романе получила широкую известность.

Когда умер Валентин Гафт, россияне начали внимательно изучать его биографию. Их очень привлекла информация о внебрачном сыне Гафта, который проживает в Бразилии. Его зовут Вадим Никитин. Наследник усопшей знаменитости пошел по стопам отца, став актером театра. Генетика отразилась не только на творческом ремесле мужчины, но и на его внешности. В чертах лица Вадима проскальзывает родственная связь с умершим артистом.

По некоторым данным Вадиму Никитину скоро исполнится 50 лет, в Бразилии у него есть семья, он воспитывает сына. Свое чадо мужчина назвал Валентином в честь звездного деда. Сейчас наследнику Вадима 17 лет.

Пока неизвестно, посетит ли внебрачный сын Валентина Гафта похороны своего отца. Ранее Вадим несколько раз приезжал в Россию, желая повидаться со знаменитым родственником, но это не всегда ему удавалось.

Напомним, что у Гафта появился внебрачный сын в результате бурного романа с художницей Еленой. Когда артист узнал, что она беременна, а он будет отцом ее малыша, то выступил против рождения ребенка. Однако женщина не послушала актера и отправилась в Бразилию, где Вадим и появился на свет. За несколько лет до того, как умер Валентин Гафт, встречу Вадима Никитина с отцом показали в эфире "Первого канала".

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Источник — dni.ru
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