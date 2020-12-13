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В уходе Жванецкого, Джигарханяна, Виктюка и Гафта найдена мистика

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"2020 год обесценил смерти, – мудро заметила актриса Юлия Ауг, узнав о смерти Валентина Гафта. – Каждый день умирают знакомые. Близкие, далекие, совсем родные, друзья и каждый день умирают великие. Раньше мы вздыхали: "Уходит эпоха". Сейчас уже молчим. Из 2020 года мы выйдем голыми. У нас кроме нас уже никого не будет. Мы и те, кто нас сметут с лица земли. Шпана, которая идет вслед".

Уходящий год оказался самым страшным в личной биографии каждого из нас. И сокрушительным для культуры. Не проходит недели, чтобы мы не узнали про смерть еще одного актера, режиссера....

6 ноября остановилось сердце писателя-сатирика Михаила Жванецкого. 14 ноября умер актер и худрук созданного им же театра Армен Джигарханян. 17 ноября ушел из жизни режиссер Роман Виктюк. А 12 декабря не стало актера и поэта Валентина Гафта.

По мистическому совпадению все они были практически ровесники – Гафт и Джигарханян этой осенью отметили 85-летие. Жванецкому было 86, а Виктюку – 84...

Врач-гериатр -специалист по лечению больных пожилого и старческого возраста – объяснил "Дни.ру", что этой страшной закономерности есть научное объяснение.

"Врачи сегодня выделяют пять возрастов – молодой, зрелый, пожилой, старческий и долгожители, – говорит специалист. – Возраст от 75 до 89 лет считается старческим. И наиболее критичным для человека. Как показывает моя многолетняя практика, то если мужчина перешагивает 80-летний рубеж, то 85 или плюс-минус год – это та черта, через которую проходят лишь единицы. Ученые выяснили, что после 40 лет уровень тестостерона в мужском организме снижается на 2-3 процента в год, и получается, что именно к 85 годам его совсем не остается. А это, в свою очередь, сильно увеличивает риск смерти от ишемической болезни сердца".

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

После 40 по замыслу Творца мы тут вообще не нужны, начинается распад.

Имя: Гость
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