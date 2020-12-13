Ученые назвали способ уничтожения коронавируса всего за две минуты

13.12.2020 | 07:34

Результаты исследований школы общественного здравоохранения Ратгерского университета показали, что зубная паста, в которой содержатся цинк и фторид олова, способна нейтрализовать SARS-CoV-2 почти на 100%.

Итог опытов, проведенных по заказу производителя зубной пасты Colgate-Palmolive, был опубликован 3 декабря в профильном издании Dental Tribune. Паста с цинком и фторидом олова, а также жидкость для полоскания рта с цетилпиридинием хлоридом нейтрализует SARS-CoV-2 в течение двух минут.

Исследования проводились в штате Нью-Джерси, США. В них участвовали 50 добровольцев из числа заразившихся коронавирусом. Согласно мнению ученых, часть зубных паст из-за особенностей своего химического состава способны обезвредить SARS-CoV-2 на 99,9%, снизив концентрацию вируса в полости рта.

"Мы находимся на ранней стадии клинических исследований, однако предварительные лабораторные и клинические результаты выглядят весьма многообещающе", - заявила представитель Colgate-Palmolive доктор Мария Райан.

"Чистка зубов и полоскание рта не являются способом лечения или защиты человека от инфекции, но они могут помочь снизить опасность передачи коронавируса и замедлить скорость его распространения. Паста и жидкость для полоскания рта дополняют такие средства индивидуальной защиты, как защитные маски, социальная дистанция и частое мытье рук", - добавила доктор.