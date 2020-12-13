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Сжевавший перчатку Губерниев сравнил себя с Юрием Никулиным

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Перед женской эстафетой на этапе Кубка мира по биатлону, которая состоялась в субботу, 12 декабря, известный комментатор телеканала «Матч» Дмитрий Губерниев пообещал съесть перчатку, если команда России не попадёт на пьедестал.

Сборная выступила крайне неудачно и заняла лишь восьмое место. Для российских биатлонистов это оказалась тридцатая гонка без медалей.

Губерниев решил сдержать данное собой обещание и в прямом эфире начал запихивать в рот, а затем и жевать свою перчатку. Некоторые интернет-пользователи усомнились в здоровье комментатора, другие назвали его клоуном, а сам поступок — неадекватным.

Дмитрий Губерниев прокомментировал произошедшее изданию «Подьем». По словам комментатора, он не только клоун, но и бременский музыкант.

«Я клоун, как Юрий Никулин, как Леонид Енгибаров, как Карандаш, как Олег Попов. А ещё я бременский музыкант: помните, те, которые “мы своё призванье не забудем, смех и радость мы приносим людям. Мне очень лестно, когда говорят, что я шут. Пусть меня так зовут», - сказал Губерниев.

«Спорт — это шоу, я искренне болею за российскую команду, немножко снижаю градус вокруг не самого блестящего выступления российской сборной и немножко принимаю удар на себя. Меня расстраивает, что больше обсуждают комментаторов биатлона, а не сам биатлон», закончил телеведущий.

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