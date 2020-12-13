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Регине Дубовицкой пришлось оправдаться за зашквар и тухляк

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Регина Дубовицкая ответила на критику своей программы, которая прозвучала со стороны известной артистки Елены Воробей в интервью Алене Жигаловой.

Воробей согласилась, что передача "зашкварная" и призналась, что сама может с трудом выдавать улыбку, когда смотрит новые номера.

"Как сделать так, чтобы не опозориться, чтобы не было ощущения, что я тухляк", - заявила Воробей, добавив, что каждый раз "ломает башку", чтобы угодить избалованному зрителю. По словам артистки, время "Аншлага" уже давно ушло и это чувствуется в каждом выпуске.

Дубовицкая не согласилась с оценкой своего проекта. Регина Игоревна заявила, что программа востребована, она остается в эфире и сейчас идет подготовка новогоднего выпуска.

"Передача 33 года живет! Сегодня, если у программы нет рейтинга, на телевидении ее никто не держит. Все эти годы у нас высокий рейтинг", - высказала свою точку зрения Дубовицкая изданию "Вечерняя Москва".

В последние недели 71-летней Регине Дубовицкой уже пришлось отвечать на критику. Телеведущая выслушала нападки со стороны хейтеров по поводу своей внешности. Некоторым не понравилась ее излишняя худоба. Интернет-тролли сравнили Дубовицкую с Бабой-ягой. А кто-то посчитал, что телеведущая тяжело больна.

Регина Игоревна оправдала изменения в своей внешности питанием. "Утром – кофе без сахара и два кусочка черного зернового поджаренного хлеба. Днем – пол литра обезжиренного кефира. И так две недели. Первые два дня, конечно, трудно, а потом втягиваешься. И в итоге за две недели пять килограммов я сбрасываю. Через полгода все повторяю, так и поддерживаю себя в форме", - сообщила она.

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