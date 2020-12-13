Парад Победы уже никогда не будет прежним

13.12.2020 | 19:27

Сегодня из жизни ушел всеми известный диктор Евгений Хорошевцев. Главному голосу всех торжественных мероприятий было всего 76 лет. Соболезнования родным и близким артиста выразил Владимир Путин.

Трагичные новости сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента также высказал свои соболезнования родственникам и близким Хорошевцева. Он в очередной раз напомнил, что Евгений Александрович навсегда останется бессменным ведущим всех парадов и важных событий с участием главы государства.

"Евгений Александрович был народным артистом РФ, "голосом" Кремля, именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства", – высказался Песков.

Стоит отметить, что Евгений Хорошевцев был одним из выдающихся учеников Юрия Левитана. Прославленный диктор делился своим талантом с начинающими журналистами. Он был генеральным директором общегосударственного "Радио-1" и руководил радиостанцией "РТВ-Подмосковье".

С 2007 года Евгений Александрович работал ведущим парадов Победы на Красной площади. Вместе с Анной Шатиловой вел торжественные марши в честь парада Красной армии 7 ноября 1941 года. А с 2009 года носил почетное звание ведущего военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".