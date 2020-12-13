Нежный поцелуй выдал новую любовь Эмина Агаларова

13.12.2020 | 06:02

В мае 2020 года Эмин Агаларов сообщил, что расстался с моделью Аленой Гавриловой. Новость оказалось неожиданной для многих поклонников и самой супруги артиста.

Этот развод стал для певца вторым. В 2015 году Агаларов развелся с Лейлой Алиевой, которая подарила ему двух сыновей – Али и Микаила.

Как только знатный жених оказался свободен от каких-либо обязательств, в СМИ тут же начала появляться информация о якобы тайных романах артиста. Например, в сентябре некоторые издания заявляли, что новой возлюбленной Агаларова стала дочь замминистра обороны Азербайджана Фатима Садыкова.

По информации журналистов, Эмин и Фатима даже обручились в Москве. А сам Агаларов не просто так исполнил песню, написанную для него известным продюсером Максимом Фадеевым, которая так и называлась - "Фатима".

Эмин, в отличие от многих своих коллег по российскому шоу-бизнесу, предпочитает не выставлять напоказ подробности своей частной жизни. Именно такое поведение артиста провоцирует появление многочисленных слухов.

12 декабря, в день рождения Агаларова, новой любовью певца нарекли известную телеведущую Юлию Барановскую. Поводом стало трогательное поздравление именинника и нежный поцелуй.

"С днём рождения @eminofficial, с твоим днем, мой друг. Ты знаешь с каким уважением и восхищением я к тебе отношусь. Год от года ты растёшь, развиваешься, тебе всегда важно, чтобы все, что ты делаешь было сделано на максимум и даже больше. Я не знаю сколько часов в твоих сутках, но ты удивительным образом успеваешь все. Ты прекрасный отец, дарящий столько любви, внимания и заботы своим детям. Талантливый артист, бизнесмен и отличный друг. Будь очень-очень счастлив, и пусть твоя самая добрая улыбка всегда сияет на лице", - написала на своей странице в социальной сети Инстаграм Барановская.