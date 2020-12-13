Лобода не поделила ванну и сорвала свое выступление на престижной премии

13.12.2020 | 12:20

Выступление на съемках церемонии «Золотой Граммофон» Светланы Лободы было сорвано — певица так и не вышла на сцену, покинув концертный зал до начала мероприятия, сообщает телеграм-канал "Светские хроники".

Организаторы премии поспешили обвинить звезду в непрофессиональном поведении. Причиной назвали возмущение звезды похожестью ее номера с номером певицы Мари Краймбрери — за минуты до начала действа стало известно, что у обеих певиц в номере присутствует ванная.

Светлана Лобода объяснила свою позицию по произошедшему, рассказав, что произошло за кулисами «Граммофона».

«Когда две недели назад мы заявили, что будем готовить номер, в котором главным реквизитом будет ванная, мы две недели готовили его, до пяти утра я репетировала. Наняла каскадеров, акробатов. Мое тело в синяках и ушибах. Привлекла огромную команду из Киева. Не для того, чтобы выйти и взять граммофон, а для того, чтобы выступить и порадовать своего зрителя! И за час до концерта, я узнаю, что за два номера до меня, режиссёр Граммофона решил ввести в программу номер с использованием тоже ванны и поставить его рядом с моим номером», - поделилась певица

«Конечно, я попросила расставить эти номера хотя бы по программе. И когда мне в этом было отказано, я посчитала, что мое участие сегодня в «Золотом Граммофоне» просто невозможно. Я считаю, что мы как артисты должны бороться за то, чтобы повышать качество наших выступлений на концертах и на всевозможные съемках и только таким образом мы можем поддерживать интерес нашего зрителя», - сообщила Лобода.