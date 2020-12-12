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С наследством Валентина Гафта могут возникнуть вопросы

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Валентин Гафт скончался утром 12 декабря. При жизни артист приобрел имущество, которое, очевидно, теперь достанется его родным и близким.

Что находилось во владении Валентина Гафта, точно неизвестно. Также неясно, составил ли артист завещание. Впрочем, возможно, артисту попросту было нечего вписывать в документ, поскольку почти все имущество переписала на себя Ольга Остроумова еще до смерти супруга.

Вдова артиста озаботилась этим вопросом после того, как узнала о желании внебрачного сына Гафта Вадима Никитина завладеть частью имущества. Он появился на свет в тайне от артиста. Женщина, с которой у актера был короткий роман, скрыла от него, что собирается рожать.

О существовании сына Валентин Иосифович узнал, когда мальчику исполнилось три года. Артист старался помогать ему. Остроумова даже выступала за то, чтобы Вадим, который с детства живет в Бразилии, прилетел в Россию и лично познакомился с отцом.

Стоит отметить, что друг Валентина Гафта нелестно отзывается о вдове артиста. По его мнению, Остроумова – меркантильный человек, которого волнуют лишь деньги. Мужчина считает, что Вадим как единственный ребенок артиста имеет право претендовать на наследство, поэтому не поддерживает решение Ольги.

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Источник — dni.ru
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