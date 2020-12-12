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Посмотревший ТВ Путин понадеялся на исчезновение программ «а-ля Малахов»

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Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека обсудил тему контента на телевидении и в соцсетях. Проблему подняла журналистка Марина Ахмедова. Она заявила, что люди буквально "торгуют смертью" в прямом эфире.

По словам представительницы СМИ, в последнее время в журналистике и в соцсетях нет никаких норм морали, стираются границы приличия.

Российский президент поддержал мнение Марины Ахмедовой и признался, что редко смотрит телевизор, но если это и случается, то он ужасается увиденному.

"Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет", – сообщил президент. Так Путин отреагировал на примеры тем передач "От кого родила 12-летняя школьница?", "Беременна в 15", "Кто отец – Саша, Леша или Слава? Отчим или одноклассник?"

Он добавил, что происходящее отражает культуру населения и понадеялся, что с годами она будет расти. "Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно все-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корежить их сознание, а наоборот, будем укреплять", - сказал Путин.

В ходе беседы российский лидер выступил против жестких ограничений правительством контента телевидения и соцсетей. Он признался, что такие меры могут только навредить и только испортить ситуацию.

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Источник — dni.ru
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