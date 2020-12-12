Отец Жанны Фриске предрек Заворотнюк судьбу дочери

12.12.2020 | 15:04

Отец Жанны Фриске заявил о том, что Анастасия Заворотнюк перенимает неудачный опыт его погибшей дочери. Владимир Борисович считает, что необычные методы лечения онкологии приведут актрису в могилу.

В 2014 году россиян потрясла страшная новость – у Жанны Фриске диагностировали рак мозга. Ни профессиональная медицина, ни молитвы, ни дорогостоящие процедуры не смогли поставить певицу на ноги, в 2015 году звезда скончалась.

Отец покойной знаменитости обратился к онкобольной Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым недугом, который сразил Жанну Фриске. Владимир Борисович заявил, что артистке не нужно взаимодействовать с экстрасенсами-мошенниками, иначе она отправился в могилу вслед за его звездной дочерью.

Совсем недавно певица и актриса Анна Калашникова сообщила, что нашла для Анастасии Заворотнюк уникального специалиста, который поможет артистке выздороветь. По словам Анны, этот человек работает с энергетическим полем людей с помощью психологических техник.

Отец Жанны Фриске критично высказался по поводу такого лечения, считая, что это очередной лохотрон. "Я через все это прошел, когда болела Жанна", – признался мужчина. Он добавил, что огромное количество целителей, колдунов и психологов, которые предлагали ему спасти дочь, оказались мошенниками.

Отец Жанны Фриске убежден, что людей со сверхъестественными способностями не бывает, а те, кто предлагает свои специфические услуги, – обыкновенные шарлатаны. Владимир Борисович надеется, что Анастасия Заворотнюк не последует примеру его дочери. Он считает, что пользование услугами целителей и экстрасенсов неминуемо приведет актрису к смерти от рака.