Сетевое издание|18+|Суббота|12 дек 2020|15:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Отец Жанны Фриске предрек Заворотнюк судьбу дочери

Печать

Отец Жанны Фриске заявил о том, что Анастасия Заворотнюк перенимает неудачный опыт его погибшей дочери. Владимир Борисович считает, что необычные методы лечения онкологии приведут актрису в могилу.

В 2014 году россиян потрясла страшная новость – у Жанны Фриске диагностировали рак мозга. Ни профессиональная медицина, ни молитвы, ни дорогостоящие процедуры не смогли поставить певицу на ноги, в 2015 году звезда скончалась.

Отец покойной знаменитости обратился к онкобольной Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым недугом, который сразил Жанну Фриске. Владимир Борисович заявил, что артистке не нужно взаимодействовать с экстрасенсами-мошенниками, иначе она отправился в могилу вслед за его звездной дочерью.

Совсем недавно певица и актриса Анна Калашникова сообщила, что нашла для Анастасии Заворотнюк уникального специалиста, который поможет артистке выздороветь. По словам Анны, этот человек работает с энергетическим полем людей с помощью психологических техник.

Отец Жанны Фриске критично высказался по поводу такого лечения, считая, что это очередной лохотрон. "Я через все это прошел, когда болела Жанна", – признался мужчина. Он добавил, что огромное количество целителей, колдунов и психологов, которые предлагали ему спасти дочь, оказались мошенниками.

Отец Жанны Фриске убежден, что людей со сверхъестественными способностями не бывает, а те, кто предлагает свои специфические услуги, – обыкновенные шарлатаны. Владимир Борисович надеется, что Анастасия Заворотнюк не последует примеру его дочери. Он считает, что пользование услугами целителей и экстрасенсов неминуемо приведет актрису к смерти от рака.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте