Окрыленная Гагарина впервые раскрыла подробности своего развода

12.12.2020 | 17:54

33-летняя Полина Гагарина предпочитает не распространяться о личной жизни. По мнению звезды, все личное и семейное должно оставаться в семье. Поэтому она долгое время хранила молчание по поводу своего развода.

Спустя почти год после разрыва отношений с известным фотографом Дмитрием Исхаковым певица призналась, что расставание прошло мирно. Об этом она сообщила в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Пара разошлась еще в конце 2019 года, однако документы на развод супруги подали только сейчас. По словам Гагариной, они поддерживают хорошие отношения ради детей.

«Очень надеюсь, что все пройдет тихо, интеллигентно, по-человечески. Потому что все-таки у нас самые лучшие дети на свете, которых мы оба обожаем», — сказала артистка.

Певица заявила, что в данный жизненный момент она чувствует прилив сил, но пока не успевает найти нового возлюбленного — у артистки слишком плотный график. «Но я же, наверное, не останусь навсегда одна. Может быть, через десять лет я найду наконец свое», — с улыбкой сказала артистка.

Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. Их дочь Мия появилась на свет в 2017 году. У Гагариной также есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.

После расставания с Полиной Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков признался, что вряд ли еще когда-либо женится. Он заявил, что не знает практически ни одной пары, которая была бы счастлива, долго прожив вместе.