Никита Михалков отказался помогать попавшим в беду родственникам Баталова

12.12.2020 | 07:43

Экс-супруга Алексея Баталова и ее дочь-инвалид Мария признаны потерпевшими по делу о мошенничестве с наследством покойного артиста. Давние друзья актера заполучили его имущество незаконным путем.

Следственный комитет предъявил обвинение юристу Михаилу Цивину и актрисе Наталии Дрожжиной. Их обвиняют в незаконном присвоении наследства покойного Алексея Баталова, к которому они вошли в доверие с целью получить часть имущества.

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков всячески помогал и поддерживал попавших в беду родственников Баталова. Он даже рекомендовал им хорошего адвоката. Но близкие актера внезапно решили отказаться от услуг юриста Павла Астахова.

Узнав об этом Михалков заявил, что больше не будет нести ответственность за них. Режиссер отметил, что долгое время помогал семье Баталова бескорыстно, он нашел качественного адвоката, который помог бы им решить проблему, сообщает ТАСС.

Никита Сергеевич сообщил, что теперь снимает с себя ответственность за помощь семье и дальше решать их вопросы не намерен.

Ранее известный продюсер Марк Рудинштейн заявил, что его не удивляет история, в которую попала семья Алексея Баталова из-за нечестных артистов. От знакомого полицейского продюсер узнал, что Дрожжина и Цивин фигурируют во множестве дел. "Мне показали материалы о 17 отнятых ими квартир", – сказал он.