Сетевое издание|18+|Суббота|12 дек 2020|08:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Малышева рассказала о судьбе своей программы после падения доходов Первого канала

Печать

Последнее время в Сети все чаще говорят о возможном закрытии программы Первого канала "Жить здорово". Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала слухи.

Еще летом в Сети говорили, что программа с Еленой Малышевой не приносит доход и ее скоро закроют. Тогда шоу не выходило в эфир уже приличное время. Однако его ведущая Елена Малышева опровергла домыслы, сказав, что с осени эфиры возобновятся. Это оказалось правдой.

Сегодня телезрители снова судачат о том, что могут лишиться любимой передачи, в которой наглядно показывают различные методы оздоровления организма. Елена Малышева снова поспешила успокоить своих фанатов.

"Это неправда, не волнуйтесь!" – приводит ее слова портал "7Дней". Она отметила, что у передачи на Первом канале есть много завистников и недругов, поэтому в Сети и появляются подобные слухи.

В Сети сразу несколько источников сообщили о том, что Елену Малышеву могут уволить уже совсем скоро. Это якобы связано с низкими рейтингами телепередачи. По данным СМИ, из-за низких доходов Первого канала, Константин Эрнст гонит в шею своих ведущих. Он якобы собирается закрыть также такие передачи, как "Давай поженимся, "Модный приговор" и ряд других.

Напомним, ранее Елена Малышева рассказала, какие последствия ждут людей, переболевших коронавирусом, и что им стоит предпринимать в случае осложнений.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте