Малышева рассказала о судьбе своей программы после падения доходов Первого канала

12.12.2020 | 07:02

Последнее время в Сети все чаще говорят о возможном закрытии программы Первого канала "Жить здорово". Врач и телеведущая Елена Малышева прокомментировала слухи.

Еще летом в Сети говорили, что программа с Еленой Малышевой не приносит доход и ее скоро закроют. Тогда шоу не выходило в эфир уже приличное время. Однако его ведущая Елена Малышева опровергла домыслы, сказав, что с осени эфиры возобновятся. Это оказалось правдой.

Сегодня телезрители снова судачат о том, что могут лишиться любимой передачи, в которой наглядно показывают различные методы оздоровления организма. Елена Малышева снова поспешила успокоить своих фанатов.

"Это неправда, не волнуйтесь!" – приводит ее слова портал "7Дней". Она отметила, что у передачи на Первом канале есть много завистников и недругов, поэтому в Сети и появляются подобные слухи.

В Сети сразу несколько источников сообщили о том, что Елену Малышеву могут уволить уже совсем скоро. Это якобы связано с низкими рейтингами телепередачи. По данным СМИ, из-за низких доходов Первого канала, Константин Эрнст гонит в шею своих ведущих. Он якобы собирается закрыть также такие передачи, как "Давай поженимся, "Модный приговор" и ряд других.

Напомним, ранее Елена Малышева рассказала, какие последствия ждут людей, переболевших коронавирусом, и что им стоит предпринимать в случае осложнений.