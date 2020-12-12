Кто может лишиться части пенсии

12.12.2020 | 08:17

Переход на цифровые трудовые книжки, который должен завершиться до конца 2020 года, обошелся части россиян в потерянные годы трудового стажа.

Цифровизация ПФР отразилась и еще отразится на пенсиях некоторых россиян, сменивших нескольких работодателей. На форумах и в социальных сетях обсуждаются истории, когда у людей пропали сведения о прежних местах работы. Следовательно - сократился трудовой стаж, а это повлекло уменьшение пенсии.

В ведомстве призвали россиян, которые собираются выходить на пенсию, и уже действующих пенсионеров, внимательнее проверять сведения о себе на сайте госуслуг или ПФР. В Пенсионном фонде напомнили, что выписку со сведениями о стаже можно заказать на вышеуказанных сайтах, а также лично в ПФР или в МФЦ.

"Для того, чтобы быть уверенным в том, что размер будущей пенсии будет установлен корректно, все граждане могут превентивно следить за сведениями", – пояснили в ПФР изданию URA.RU.

Вот только некоторые интернет-пользователи сообщают, что доказать свой потерянный стаж сложно. Кроме заявления следует подать пакет документов, подтверждающих отработанные годы. А некоторые предприятия уже давно исчезли.

По словам экспертов, таким подходом ПФР перекладывает бремя выявления работодателей, не перечисляющих платежи, на пострадавших от их действий граждан.