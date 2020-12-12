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Ирина Пегова назвала победителей «Ледникового периода» за три недели до конца шоу

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Съемки шоу "Ледниковый период" завершились в начале декабря. По словам участников, все награды получены, оценки выставлены, а результаты известны. Правда, поклонники программы смогут о них узнать лишь в канун Нового года.

В новом сезоне приняли участия такие звезды, как Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Влад Топалов, Надежда Михалкова, Ирина Пегова и другие. Кстати, как раз последняя случайно и "слила" конфиденциальную информацию о победителях в Сеть.

В личном блоге актриса опубликовала фотографию, под которой поклонники решили выведать о результатах шоу "Ледниковый период". К всеобщему удивлению, звезда ответила на вопрос подписчика, уточнившего, кто же в итоге победил.

"Ольга Кузьмина и Александр Энберт", – написала Ирина Пегова. Правда, почти сразу она удалила комментарий, но, как известно, интернет помнит все.

Поклонники остались в легком шоке, так как не ожидали, что узнают о финалистах до выхода выпуска шоу "Ледниковый период" 26 декабря. "А, что так можно было??? Просто взять и сказать? Нет контракта о не разглашении!? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зря вы рассказали, Ирина, теперь никакой интриги )) и смотреть дальше не так интересно", "Уже везде пишут выиграли Кузьмина и Энгберт", "Каждый выпуск умиляюсь вашему катанию на коньках, всей семьёй болеем за вашу пару", – написали в комментариях.

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Источник — dni.ru
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