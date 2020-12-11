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Заворотнюк будут «поднимать» с помощью альтернативной медицины

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Родные и близкие актрисы не опускают руки и продолжают пытаться максимально восстановить здоровье Анастасии Заворотнюк.

В светской тусовке уже давно поговаривают, что у актрисы наметилась положительная динамика. Знакомая Заворотнюк, певица и модель Анна Калашникова сообщила изданию Sobesednik.ru, что Анастасия уже даже может совершать прогулки во дворе своего загородного дома.

«Когда я сообщила, что состояние Заворотнюк улучшилось, многие обрадовались. Были и такие люди, которые захотели оказать помощь семье Анастасии», — рассказала модель.

К Калашниковой обратилась психолог по имени Инна. Девушка с помощью работы с подсознанием находит причину болезни и помогает избавиться от нее. Был у психолога и опыт взаимодействия с онкобольными. Инна попросила контакты родственников Заворотнюк, чтобы помочь актрисе.

Калашникова ей не отказала и свела ее с близкими артистки. Сейчас идут переговоры. По мнению Калашниковой, в ситуации Заворотнюк нужно использовать все шансы.

"А вдруг поможет?! И Настя сможет блистать на сцене и радовать зрителей, как и раньше. И это будет просто чудо!" - поделилась мыслями Калашникова.

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