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Возвращать свои деньги станет проще

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Новый законопроект одобрен кабмином в четверг, 10 ноября.

Пресс-служба правительства РФ распространила информацию, что в скором времени граждане России смогут получить вычеты по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения.

"Гражданам хотят упростить и ускорить получение некоторых вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). В новом формате для этого не потребуется подтверждающих документов и визита в налоговую. Упрощенный порядок подразумевает бесконтактное общение граждан с налоговыми органами через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы. То есть ни заполнять налоговую декларацию, ни собирать подтверждающие документы будет не нужно", - сказано в заявлении пресс-службы.

Нововведение будет касаться исключительно вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также инвестиционных вычетов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

"Сбор различных документов и заполнение декларации у людей вызывает трудности, зачастую они просто не имеют такой возможности, - констатировал он. - Правительство упростит эту процедуру: чтобы получить право на имущественный вычет, потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, оно будет сформировано автоматически", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Сейчас граждане могут вернуть 13% подоходного налога от суммы кредита и с уплаченных процентов только в том случае, если заполнят налоговую декларацию и подтвердят право на вычет документально.

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