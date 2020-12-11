Сетевое издание|18+|Пятница|11 дек 2020|15:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Внучка Высоцкого сменила веру и имя, побрилась налысо и родила седьмого ребенка

Печать

Внучка Владимира Высоцкого живет мужем в США. Наталья ударилась в религию и родила семерых детей.

У знаменитого актера и певца было три жены. Вторая супруга Людмила Абрамова родила от артиста двоих сыновей – Аркадия и Никиту. Наследники звезды – многодетные отцы. У Никиты – четверо детей. Трое сыновей – Даниил, Семен и Виктор и дочь Нина. У Аркадия – пятеро. Старшие Наталья и Владимир давно живут в США со своей мамой. Младшие – Никита, Михаил и Мария – в Москве.

Внучка Владимира Высоцкого Наталья окончила университет в Америке. Девушка сменила имя. Теперь ее зовут Наама. В 2010 году она вышла замуж за религиозного еврея, выходца из Одессы Шломо Теплицкого.

Наталья приняла иудаизм, обрилась налысо как того требуют законы ортодоксальных иудеев, носит парик и родила семерых детей. Ее семья живет в Питтсбурге.

Примечательно, что отец Владимира Высоцкого был из киевского рода евреев. Прадедушка и прабабушка артиста ходили в синагогу. Дедушка Высоцкого был на самом деле Вольфом Шлиомовичем Высоцким, имел три высших образования, владел тремя языками, сделал детям брит-милу, а бабка, Дарья Алексеевна, была на самом деле Деборой Евсеевной.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте