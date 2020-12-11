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Ухаживавшая за Джигарханяном экс-супруга рассказала о последних днях актера

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Армен Джигарханян умер на руках у бывшей жены Татьяны Власовой. Женщина рассказала о своих отношениях перед уходом артиста.

На шоу "Пусть говорят" Первого канала экс-супруга звезды театра и кино сообщила, что они смогли забыть прежние обиды после скандального расставания и незадолго до смерти мэтра воссоединились.

По словам Татьяны Власовой, они с Арменом Джигарханяном не обсуждали его последнюю жену, пианистку Виталину Цымбалюк-Романовскую. Она отметила, что воспринимает артистку как грязное пятно на биографии актера.

По словам женщины, в последние месяцы жизни Армен Джигарханян был счастлив. Он даже предлагал бывшей жене снова пожениться. Но брак они заключить так и не успели. Дело в том, что у него не было паспорта. Власова постаралась смириться с этим. В конце концов, они были женаты много лет.

Власова не собирается претендовать на имущество покойного возлюбленного. Его единственным наследником является ее сын Степан. К тому же, у Армена Джигарханяна не было баснословных богатств: еще задолго до смерти его имущество было продано без ведома артиста.

Татьяна Власова до сих пор не смирилась со смертью актера. "У меня сейчас внутри большая пустота", – поделилась она. Также она заверила, что знаменитость не мучилась перед смертью. По словам экс-супруги артиста, никто не держал его взаперти.

Отметим, история любви Армена Джигарханяна и Татьяны Власовой продолжалась более 50 лет. Жена поддерживала актера в трудные времена, но в 2015 году пара неожиданно рассталась. Причиной стал роман мэтра кинематографа с молодой пианисткой. Однако со временем актер понял, что совершил большую ошибку. Он расстался с Виталиной, а позже воссоединился с Татьяной.

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Источник — dni.ru
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