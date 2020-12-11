Сетевое издание|18+|Пятница|11 дек 2020|17:01
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

У перенесшего инсульт Носкова возникли проблемы с восстановлением

Печать

Три года назад Николай Носков перенёс инсульт. Тогда его возвращение на сцену стало триумфальным, а сегодня все поклонники трепетно относятся к состоянию артиста. Недавно он дал свой первый онлайн-концерт и рассказал журналистам об этом опыте.

Артист никогда не думал, что когда-то его выступления будут проходить в таком формате. "Вместо зрителей были камеры. Не было привычных аплодисментов, я не мог увидеть лица людей, этого очень не хватало", – рассказал Носков. Однако он дополнил: "В Интернете практически каждую секунду мне писали слова поддержки и благодарили за концерт. Это очень ценно".

Организатор выступления Виктор Дробыш сообщил, что, по его данным, концерт посмотрели около 700 тысяч человек. "Мы прекрасно сделали свою работу", – считает он и подчеркивает, что атмосфера была приятной, как будто зрители были рядом.

Николай Носков рассказал, что его самочувствие сейчас стабильно, однако из-за пандемии встречи с врачом стали редкими. "Сейчас находимся в некотором режиме ожидания, чтобы вновь начать восстановление в том же режиме", – сообщил артист.

Напомним, ранее певец рассказывал, что из-за ситуации в этом году ему удалось выступить перед зрителями лишь два раза. Деятели искусства переживают непростые времена, и певец вовсе не исключение. "Сложные времена бросают нам вызов", – высказался он еще до онлайн-концерта. Однако 2020 год принес в жизнь артиста и радостные моменты: недавно Носков признался, что скоро в третий раз станет дедушкой.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте