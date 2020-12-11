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«Огромная дыра в сердце»: поделившаяся сокровенным Безрукова хочет помочь другим

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В 2015 году в возрасте 25 лет скончался сын Ирины Безруковой Андрей Ливанов. С тех пор в каждом интервью матери задают вопросы о страшной трагедии. Ей до сих пор тяжело говорить об этом, но в последнем выпуске "Исповеди" актриса поделилась воспоминаниями о случившемся.

Смерть Андрея стала самым большим ударом в жизни Ирины Безруковой. Она хорошо помнит, как узнала о трагедии. Несколько дней сын не отвечал на телефонные звонки, она попросила близкого человека сходить к наследнику. "Они обнаружили тело в коридоре. Подруга позвонила и сказала, что Андрюши больше нет", – поделилась артистка. "Оказалось, он неудачно упал и ударился виском. Тело тогда уже было синее", – вспомнила Ирина.

Новым потрясением для актрисы стало посещение морга. "Я боялась, но потом собрала волю в кулак. Какая-то сила меня тогда поддерживала. Хочется верить, что это был Андрей", – рассказала она. "У Андрея была невероятно холодная кожа. И это был шок. Ведь я помнила его теплым и мягким", – поделилась Безрукова.

Звезде было непросто взаимодействовать с журналистами: ее травили в СМИ и преследовали на каждом шагу. Каждому хотелось написать свою версию случившегося.

Через неделю после трагедии актриса должна была играть в спектакле. "Они подрезали меня прямо на дороге. Я была в панике, боялась потерять управление над автомобилем", – вспомнила артистка. "На следующий день СМИ начали писать о том, как я могла выйти на сцену после трагедии, что не так уж я и переживаю. У меня тогда еще вместо сердца была огромная дыра, а тут все эти материалы", – рассказала Ирина.

Ирина Безрукова до сих пор не может не плакать, говоря о сыне. Однако она уверена, что ее история и комментарии смогут помочь другим людям, столкнувшимся с потерей.

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Источник — dni.ru
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