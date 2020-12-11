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«Не футбольные страсти»: за гигантское наследство Марадоны сразятся 16 человек

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Футболист Диего Марадона умер 25 ноября от сердечного приступа. После его смерти поползи слухи о том, что в произошедшем виноват личный врач футболиста. Он якобы мог спасти Марадону, но накануне они поссорились. Пока проводится расследование, наследство почившего богача уже делят.

Родственники Диего Марадоны не успели похоронить его, как уже начали делить наследство. При этом нашлось множество внебрачных детей футболиста. В общей сложности на многомиллионное имущество претендуют 16 человек. Осложняет ситуацию то, что футболист не оставил завещания.

Как сообщают западные СМИ, свои права на наследство уже заявили несколько дальних родственников, среди которых пять признанных детей футболиста и еще семь претендующих на этот статус. Еще в списке наследников оказались четыре сестры Диего Марадоны.

Диего Марадона после смерти оставил наследство в 40 миллионов евро. Также у него была многочисленная недвижимость в Аргентине и множество люксовых машин. Ежегодно спортсмен зарабатывал десятки тысяч евро от рекламных контрактов с известными фирмами.

В месяц Диего тратил около 100 тысяч евро. В основном, он помогал деньгами своих родным. По некоторым данным, за его счет жили 50 семей, среди которых были даже просто хорошие друзья.

Напомним, после смерти Диего Марадоны в Аргентине начались массовые беспорядки. Таким странным образом поклонники Диего почтили его память.

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Источник — dni.ru
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