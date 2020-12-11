Над дачниками нависла серьезная угроза потери земли

11.12.2020 | 05:58

Прошедшие первое чтение поправки в Градостроительный кодекс делают обладателей дачных участков и домиков на них фактически бесправными.

Законопроект № 1023225-7 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о совершенствовании института комплексного развития территорий и механизмов расселения аварийного и ветхого жилья) был рассмотрен Госдумой 17 ноября 2020 года.

В СМИ обсуждение поправок широко не обсуждалось. Тем временем дачники уже бьют тревогу. Если изменения в Градостроительный кодекс будут приняты, то действие программы «комплексного развития территорий» распространится на всю страну.

Реновация, расселение ветхого и аварийного жилья сможет начаться в любой момент и в любом месте. Сюда попадут как жители городов, так и сельчане.

Председатель Профсоюза садоводов России Людмила Голосова выступая на круглом столе в московском пресс-центре "Росбалта" заметила, что очень часто дачные массивы занимают "лакомые" территории. На участках, как правило, расположены маленькие домики, которые с легкой руки чиновников могут быть признаны аварийными, для этого их должно быть не менее 50 процентов.

Инвесторы с огромным удовольствием освоят новые земли близ городов или на окраинах, в которых уже существует простейшая инфраструктура. Ну а дальше на месте дачного массива может вырасти элитный жилой комплекс, считает Голосова.

"Нам должна предоставляться территория с такой же инфраструктурой, а строения надо оценить рыночно. Только такая компенсация для нас приемлема, — подчеркнула председатель Профсоюза садоводов. — Наши территории экологически чистые, и мы ставим вопрос о присвоении им статуса особо охраняемых. Здесь выращивается здоровое население. Это готовая малоэтажная застройка", - высказала свою точку зрения Голосова.