Сетевое издание|18+|Пятница|11 дек 2020|04:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Полезное

Мигрировавший в Великобританию кот Иван поставил англичан в тупик

Печать

В Сети обсуждают историю кота из России, который каким-то образом оказался в Великобритании. Никто не знает, где находятся его хозяева.

В интернете появились снимки темно-шерстного породистого кота с желтыми глазами, история которого весьма загадочна. Как сообщают британские таблоиды, животное нашли в Саутгемптоне. На протяжении пяти месяцев его подкармливали местные жители. Когда наступили холода, питомца отнесли в центр по защите кошек.

Выяснилось, что животное чипировано. Благодаря этому удалось узнать, что кот раньше жил в России. Печально, что другую информацию о питомце хозяева не указали. Местные жители прозвали кота Иваном.

В приюте животное привили от бешенства, а после – посадили на карантин. Активисты продолжают искать хозяев кота. Если попытки окажутся тщетными, то питомца возьмет другая семья. Некоторые интернет-пользователи заявили, что готовы приютить Ивана. "Разве он не прекрасен!?", "Куда написать!? Очень хочу его к себе!".

Сотрудники приюта предполагают, что кто-то переехал вместе с этим котом в Великобританию. Питомец, выйдя погулять, вероятно, не смог найти дорогу домой и потерялся. Отмечается, что кот, несмотря на грозный вид, очень дружелюбный и не боится незнакомцев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • В Пензе проверили работу отдела по вопросам миграции УМВД

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте