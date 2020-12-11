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Лазарев показал подросшего сына-красавца

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Сергей Лазарев в личном блоге поделился подборкой фотографий с шестилетним сыном Никитой. Мальчик вместе с папой принял участие в фотосессии для известного бренда.

На снимках ребенок послушно позирует рядом с отцом. В миниатюрных костюмах и свитерах мальчик выглядит настоящим джентльменом. Малыш стоит на возвышении, поэтому кажется, что он почти одного роста с родителем.

Сергей Лазарев не стал скрывать, что гордится Никитой. Он надеется, что однажды мальчик его догонит не только в росте, но и в других аспектах. Поклонники поддержали певца, отметив, что ребенок растет настоящим красавцем – весь в отца.

"Какой же он взрослый! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ох, сердцееды!", "Будет таким же красавчиком как папа похитителем женских сердец", "Ну что за очаровательный мальчишка! Сергей, вы такой молодец!", "Какой фотогеничный парень", "Какие стиляги! Никита такой милый", "Вся жизнь в одном фото, Никита хочет быть таким же высоким как папа во всех отношениях", – написали в комментариях.

Напомним, ранее Сеть взорвало видео танцев шестилетнего наследника Сергея Лазарева. Мальчик без стеснения двигался на вечеринке в честь дня рождения своей подруги – дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Малыш весело отплясывал под зажигательную музыку, думая, что его никто не видит.

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Источник — dni.ru
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