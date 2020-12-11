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Измотанный и сильно похудевший супруг Заворотнюк напугал поклонников

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В последнее время Петр Чернышев часто фигурирует в СМИ как муж Анастасии Заворотнюк. Актриса долгое время борется с онкологией, супруг и дочь трогательно поддерживают ее. Однако вчера Татьяна Навка насторожила подписчиков кадрами с фигуристом.

Известно, что сейчас Навка работает над собственным проектом "Спящая красавица". Накануне в социальной сети она поделилась с поклонниками фрагментами тренировок к ледовому шоу. Компанию фигуристке составил Петр Чернышев, участвующий в постановке. "Вот вам сюрприз! Мы работаем, готовим для вас подарок новогодний, приходите!", – позвала поклонников Навка, стоя рядом со спортсменом.

Следующий ролик Татьяна сняла уже в раздевалке. Петр примерил сценический костюм, и понял, что тот ему сильно велик. На видео слышно, как фигурист обсуждает с костюмером, где именно стоит его ушить. В последнее время Петр сильно похудел, что вызывает некоторое беспокойство у внимательных поклонников. Свое состояние Чернышев не комментирует.

Напомним, Анастасию Заворотнюк с супругом свело именно ледовое шоу. Актриса была ведущей "Танцы на льду", а Петр участвовал в состязании. Сначала они были просто коллегами, затем СМИ стали писать о близкой дружбе звезд, в итоге, отношения переросли в романтические. В 2008 году они поженились. Предложение фигурист сделал Анастасии в Италии, а на церемонии венчания присутствовали только самые близкие.

Артистка забеременела в 47 лет. Все подробности тщательно скрывали от прессы, а официальное заявление пара сделала уже после рождения Милы. Вокруг Заворотнюк и маленькой девочки ходило множество слухов, однако все они утихли, когда стало известно о болезни актрисы.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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