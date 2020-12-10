Затравленный со всех сторон Петросян мог не договориться с Первым каналом о деньгах

10.12.2020 | 04:03

Евгений Петросян продолжил раскрывать правду о своей жизни и творчестве. После рассказа о классическом зачатии ребенка и мучениях Джигарханяна, юморист признался в мести со стороны руководства Первого канала.

«У них была такая установка. Их заставляли это делать. Когда я ушел с Первого канала на «Россию-1», вот так мне мстили», — заявил Петросян о шутках в свой адрес со стороны ведущих и участников передач Первого канала.

В интервью для YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» юморист подчеркнул, что это произошло сразу после того, как он со своим проектом «Кривое зеркало» перешел на телеканал «Россия-1». Петросян заявил, что в тот период постоянно публиковались заказные статьи, в которых обсуждалось, как долго еще можно постоянно показывать юмориста в эфире.

По словам Петросяна, его проект хотели «разобрать на части» для разных программ, но он не дал этого сделать. А вернуть его руководству телеканала не удалось.

«Они не хотели, чтобы я уходил, но довели меня до ручки», — признался юморист.

Не согласился с Петросяном телекритик Александр Горбунов. В интервью для NN он усомнился в правильности оценки ситуации самим юмористом.

«Вряд ли Первый канал будет мстить Петросяну. Человек ушел, и о нем забыли. Это бизнес. У каждого канала есть свои лица. Вот, к примеру, Светлаков и Галустян ушли с ТНТ на СТС, и их больше на ТНТ не показывают, хотя сколько лет они там проработали», — сообщил Горбунов. «Какие бы не назывались препоны в качестве причины ухода, все равно во главе угла стоят деньги», — добавил телекритик.