В семье Джигарханяна Цымбалюк-Романовскую сравнили с паразитом

10.12.2020 | 10:16

Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что Армен Джигарханян мог прожить гораздо дольше, если бы остался с ней. С ней категорически не согласился сын знаменитого актера.

Пианистка озвучила свою точку зрения в эфире шоу "Пусть говорят" Первого канала. Она уверена, что бывший муж умер в страшных муках.

"Мне написали, что за Арменом Борисовичем никто не ухаживал, даже пролежни не обрабатывали", – объявила знаменитость. Она добавила, что помогала актеру сохранять хорошую форму целых десять лет. В тот период актер выходил на сцену и много работал в театре. Потом же, по словам Виталины Цымбалюк-Романовской, ее к экс-супругу не допускали.

По мнению пианистки, Армена Джигарханяна также ограничили в общении с людьми, с которыми он был близок. Эти слова возмутили Степана Джигарханяна. Он сообщил, что отец и забыл думать о третьей жене. И лишь однажды заговорил об артистке, когда они с наследником смотрели передачу про морских обитателей.

Тогда сын сказал актеру: "Как только природа создает подобных паразитов?". На это Армен Джигарханян ответил, что эти создания хотя бы не предают и не обманывают.

Отметим, что сын Татьяны Власовой является единственным наследником покойного артиста. Ранее стало известно, что Джигарханян отменил завещание, которое написал на бывшую супругу Цымбалюк-Романовскую.

Напомним, Армен Джигарханян умер 14 ноября 2020 года в 85 лет. Его похоронили 17 ноября на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой.