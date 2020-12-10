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В ФАС прокомментировали рост тарифов на ЖКУ

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В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали, как изменится жизнь россиян в 2021 году. По словам экспертов, следующим летом в стране повысится оплата ЖКУ.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в среднем по России вырастут на 4%. Заместитель руководителя ФАС Виталий Королев отметил, что повышение произойдет с 1 июля следующего года. В январе оплата ЖКУ никак не изменится.

Над соответствующим распоряжением трудится правительство, передает издание "Известия". Россиянам стоит ждать роста цен на горячую и холодную воду, электричество, отопление, водоотведения и вывоз мусора.

Для каждого региона будет предельный индекс – порог повышения платы за жилищно-коммунальные услуги. Так, в Чеченской Республике он составит 6,5%, в Новгородской области – 6,4%, в Магаданской – 3,8% и так далее.

О неизбежности повышения платы за ЖКУ также заявил эксперт площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук. В числе причин он назвал инфляцию, колебание цен на рынке топлива, а также необходимость ремонтировать инфраструктуру.

Представитель ФАС также сообщил, что в следующем году россиянам не придется платить за умные счетчики из своего кармана. Все расходы на установку новых приборов возьмут на себя поставщики электроэнергии.

Отметим, что умные счетчики стали устанавливать в многоквартирных домах летом этого года. Электронные приборы отправляют данные поставщику услуг дистанционно и автоматически.

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Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в среднем по России вырастут на 4%.
Капец. Вы там заврались! 27 уже на капремонт! И мы им что верить должны?

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