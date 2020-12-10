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У младшей дочери Малинина открылись уникальные способности

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Александр Малинин гордится своими детьми. Например, актера переполняют эмоции, когда он говорит об успехах своей младшей дочери Устиньи.

В 2000 году третья жена Эмма Залукаева подарила Александру Малинину двойняшек. Сына назвали Фролом, а дочь – Устиньей. Девочка с детства проявляла творческие способности.

Недавно артист поделился снимком, сделанным в 2005 году. На нем видно, как четырехлетняя Устинья играет на скрипке, а ее отец – на рояле. Судя по выражению лица Малинина на фото, он был очень впечатлен талантом наследницы.

Но, по словам исполнителя песни "Берега", вскоре дочь перестала играть на струнном музыкальном инструменте и увлеклась фортепиано. Поклонники удивились, что в таком возрасте Устинья не просто полюбила музыку, а всецело погрузилась в изучение нотной грамоты.

"Как же это мило! Как папа с умилением смотрит на успехи своей дочурки!", – отметила подписчица.

Сегодня младшая дочь Александра Малинина – успешная певица. Устинья совершенствует свой вокал, занимаясь с преподавателями. Напомним, что по стопам артиста также пошел его сын Никита, который победил в третьем сезоне проекта "Фабрика звезд". Он, как и младшая сестра, продолжает записывать новые песни.

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Источник — dni.ru
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