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Стали известны скандальные подробности развода Пелагеи

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Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин официально развелись, и теперь стали известны детали непростого процесса. По словам представителя спортсмена Ирины Петровой, артистка не намерена уступать бывшему мужу даже рубля.

Звездной паре предстоит вторая серия разбирательств, призванных разделить совместно нажитое имущество. При этом Телегин и Пелагея смогли договориться по алиментам на дочь Таисию.

Знаменитость озвучила решение, якобы принятое ей по доброй воле. Все полученные от экс-избранника деньги будут поступать на специальный счет девочки. Воспользоваться этими накоплениями она сможет только по достижении 18 лет. При этом, как утверждает Петрова, открыть счет на ребенка решил именно хоккеист. Якобы певица Пелагея, обиженная за измену бывшего мужа, пыталась получить доступ к этим деньгам.

"Пелагея хотела получать дочкины алименты на руки и в суде билась за каждую копейку", – заявила представитель Ивана Телегина.

Как писали "Дни.ру", следующее заседание суда намечено на конец декабря, однако вряд ли все ограничится одним слушанием. Скорее всего, недвижимость пара разделит уже в будущем году.

Судя по данным, у бывших супругов есть дом и квартира, за которую они вместе выплачивали ипотеку. Также у Ивана Телегина имеется премиальный автомобиль стоимостью в 16 миллионов рублей. Представитель певицы Пелагеи полагает, что большая часть совместно нажитого имущества была умышленно сокрыта спортсменом, чтобы не допустить раздела.

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Источник — dni.ru
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