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«Решил набрать ночью»: Ветров раскрыл историю отношений с Дубовицкой

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Обилию талантов Геннадия Ветрова можно только поражаться. Кажется, нет такого жанра на эстраде, который был бы ему неподвластен. Его даже включили в список лучших клоунов Европы, а Регина Дубовицкая поставила выступать сразу в новогоднюю программу, чего прежде не случалось.

Геннадий Ветров уже 21 участвует в программе "Аншлаг!". Оказаться же среди звезд юмора, которых собирает Регина Дубовицкая, талантливому артисту помог его тоже знаменитый однокурсник Юрий Гальцев.

"Он сказал: "Меня тут в "Аншлаг!" Лион Измайлов спротежировал, хочешь, я слово и за тебя замолвлю?", – рассказал в интервью "Дни.ру" Ветров. – Я отказался, решив действовать самостоятельно".

"Позвонил Регине Дубовицкой днем – не берет трубку. Позвонил снова – опять не берет. Еще двадцать два раза позвонил в течении дня, – вспоминает Геннадий. – Решил набрать ночью – просто проверить, работает ли телефон вообще. И в два ночи набрал ей, а она вдруг ответила. "Регина Игоревна, извините, что поздно, вы днем трубку не брали! – выпалил я. – Дело в том, что в Питере есть очень талантливый артист, самобытный, яркий, который неподражаем и неповторим. Он с большим опытом". "Кто такой?" – строго спросила Дубовицкая. "Я" – скромно ответил ей".

Много лет спустя Дубовицкая признается, что не знает, почему в тот момент не положила трубку – думала, что ей звонит либо больной, либо отчаявшийся человек. Либо же это что-то интересное. Но шанс Ветрову все-таки дала, сказав: "Завтра у меня прогон, я в 12 часов остановлю репетицию и дам ровно три минуты, чтобы вы на пустой зал выступили, раз такой талантливый!"

"На следующий день я утром прилетел из Питера в Москву и в полдень сидел на репетиции в зале "Россия", – улыбается Ветров. – Надо отдать должное, Дубовицкая – человек очень пунктуальный и исполнительный. И правда, остановила репетицию и спросила, кто тут приехал из Питера.

Вышел я и показал номер – пародию на Дэвида Копперфильда, который делал специально для него, когда этот иллюзионист был в Питере. Регина Игоревна была удивлена и сказала: "Сегодня вечером снимаем! Еще что-то есть?" Есть, говорю, могу показать. "Не надо, снимаем оба!" – отрезала Дубовицкая.

Для нее это был редкий случай, чтобы она неизвестного человека сразу взяла в свою звездную новогоднюю программу. И потом она сказала, что если у меня что-то есть, то я могу прийти и на следующую съемку. А у меня было до этого три двухчасовые сольные программы – номеров полно. В какой-то момент она потом даже спросила: "У тебя когда-то это закончится?"

У обывателей бытует мнение, что Дубовицкая властная и требовательная. Но у Геннадия Ветрова иное мнение. "С ней можно договориться по любому вопросу – она совершенно нормальный, адекватный, добрый человек, – заверил юморист. – И даже если ей номер кажется не очень смешным, часто говорит: "Давайте снимем, а там посмотрим!"

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Источник — dni.ru
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