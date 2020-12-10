«О ней не говорят»: с дочерью-затворницей Олега Табакова утратили связь

Старшая дочь знаменитого режиссера Олега Табакова Александра ведет затворнический образ жизни. Уже долгие годы она не общается со своей матерью Людмилой Крыловой и братом Антоном Табаковым.
Дочь Олега Табакова 54-летняя Александра почти все время сидит дома. Она очень замкнута, скрытна. Не появляется на светских мероприятиях и не дает интервью.
Периодически в Сети говорят, что Александра выпивает, но эта информация остается лишь слухами, и доподлинно о ее образе жизни ничего не известно.
Старшая дочь Олега Табакова не пришла даже на похороны к режиссеру, который умер в 2018 году. Александра не смогла перенести развода родителей и навсегда разорвала отношения с Олегом Табаковым.
Еще больше ухудшил ситуацию второй брак режиссера с актрисой Мариной Зудиной. После этого карьера дочери Олега Табакова пошла под откос. Все лучшие роли достались новой жене режиссера, а Александра играла только в эпизодах. Дочь не смогла простить отца и перестала с ним общаться.
Сейчас о судьбе героини "Маленькой Веры" мало известно. Актер Станислав Садальский в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, что он ничего не знает о судьбе актрисы.
"Я не знаю, где она. Я знал ее, когда она была еще девочкой. Потрясающей. С юмором, очень смешной. В театральных кругах о ней ничего сегодня не говорят", – заявил Станислав Садальский.
Напомним, после развода с матерью Александры Олег Табаков женился на Марии Зудиной, которая подарила ему сына и дочь.
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