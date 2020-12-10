Названы виновные в подорожании продуктов в России

10.12.2020 | 14:22

Премьер-министр России Михаил Мишустин обвинил Федеральную антимонопольную службу, Министерство промышленности и торговли, а также Министерство сельского хозяйства России в недоработках, которые привели к подорожанию продуктов в стране. Глава правительства отметил, что цены выросли даже на самые важные товары.

По словам Мишустина, эти три ведомства недооценили риски и пустили ситуацию "на самотек". В связи с этим он напомнил коллегам, что контроль за этими ценами входит в их прямые обязанности, а также поручил им разработать предложения по предотвращению дальнейшего роста цен, передает Ura.ru.

Эксперты продовольственного рынка еще летом предсказали подорожание большей части товаров из повседневной корзины россиян. Теперь по словам специалистов, к новому году в цене подскочат макароны, рыба и красная икра.

"Пока нельзя на 100% быть уверенным, какие товары в ближайшее время подорожают. Но, скорее всего, под удар попадут макаронные изделия, потому как в их стоимость заложена наиболее высокая доля дорожающей продовольственной пшеницы, рыночные расценки на которую обновили многолетние максимумы", - сообщил газете "Вечерняя Москва" исполнительный директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Мужчина отметил, что это может повлечь за собой подорожание всех видов мяса, так как и ячмень, и пшеница пятого класса, и фуражная кукуруза, существенно выросли в цене. А все эти культуры идут на корм скоту.

"Конверсию корма в килограмме мяса или в литре молока никто не отменял. Разумеется, для того чтобы из курицы получить килограмм мяса и килограмм мяса из перепела, требуется разный объем фуража", - рассказал Востриков.