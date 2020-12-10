Сетевое издание|18+|Четверг|10 дек 2020|16:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Дочь рассказала о предательстве Олега Ефремова

Печать

Новой гостьей шоу "Судьба человека" стала дочь Олега Ефремова Анастасия. Театральный критик рассказала об отношениях матери Ирины Мазурук и отца.

По словам женщины, она прекрасно понимает, почему родители разошлись. Однако для нее до сих пор загадка, как эти два совершенно разных человека оказались вместе. Их роман продлился всего три года, а после расставания Ирина Мазурук пыталась покончить жизнь самоубийством. Актриса мечтала о большой и красивой любви, и для нее стало ударом предательство мужа.

Как отметила Анастасия Ефремова в эфире шоу "Судьба человека", брак родителей разрушила не Нина Дорошина. "Она была до мамы и после нее. Любую измену можно было бы простить", – говорит наследница режиссера. Просто в какой-то момент отец встал и ушел из семьи, решив, что в его жизни творится что-то не то.

При этом Ирина Мазурук прекрасно знала о романе супруга с актрисой "Современника". Как-то раз она встретилась с Ниной Дорошиной, и та с ней приветливо поздоровалась. "Знаешь, у меня-то рука тяжелая, не здоровалась бы ты", – пригрозила жена Олега Ефремова. "Хорошо", – радостно согласилась соперница. Как отметила дочь режиссера в эфире шоу "Судьба человека", тогда мать поняла, что у любовницы-то как раз все прекрасно, а у нее вот не очень.

По словам Анастасии, она часто спрашивала у Нины Дорошиной, зачем та сделала аборт, убив ребенка от Олега Ефремова. При этом актер умолял коллегу по театру сохранить малыша но девушка подумала, что таким образом привяжет любимого к себе, обрежет ему крылья. Больше детей у артистки не было, и она об этом очень жалела.

"Был бы сейчас у нас с Мишкой еще брат или сестра", – сокрушается наследница.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте