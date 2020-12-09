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Цымбалюк-Романовская рассказала, почему не удалось спасти Джигарханян

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14 ноября скончался Армен Джигарханян. По официальным данным, смерть великого артиста наступила вследствие полного отказа почек. Также уточнялось, что его последние дни прошли на аппарате жизнеобеспечения.

Все случилось практически месяц назад, но скандал вокруг смерти артиста не утихает. Недавно вопросов стало еще больше: 7 декабря вышел очередной выпуск шоу "Эмпатия Манучи", где Евгений Петросян резко прокомментировал ситуацию. Он заявил, что артист умирал в жутких страданиях, потому что окружающие его люди не ухаживали за ним. Также он упомянул, что у Джигарханяна был сахарный диабет. По словам юмориста, Армен Борисович не получал необходимых медикаментов.

В поддержку Евгения Петросяна высказалась бывшая жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская. Она дала официальный комментарий и закрепила его у себя в "Инстаграм". Виталина утверждает, что Армен Борисович не был никому нужен, а она несколько лет всячески пыталась привлечь внимание к этому вопросу, но ее никто не слушал. "Нужны были наши деньги и наше имущество. Армен Борисович Джигарханян, как человек, никому не был нужен", – рассказала она.

Также пианистка упомянула, что причиной смерти звезды стало заражение крови в результате сепсиса. "Это бывает только в том случае, когда за человеком вообще не ухаживают. Можно было его спасти, он мог жить в более человеческих условиях", – утверждает Цымбалюк-Романовская.

Она уверена: все только и хотели посадить ее в тюрьму, а про Джигарханяна забыли. "Вместо этого стоило бы позаботиться о здоровье народного артиста Советского Союза", – считает она.

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Источник — dni.ru
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