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Сын Джигарханяна взялся отстоять честь семьи после «бреда» Петросяна

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На днях Евгений Петросян в интервью рассказал, что Армен Джигарханян, которого не стало 14 ноября, скончался в страшных муках. Сын Степан был удивлен подобным заявлением от человека, который последние годы даже не видел артиста вживую.

По словам наследника, юморист превзошел сам себя, сказав абсолютную глупость. Как отметил молодой человек, артист лет 15 общался с Арменом Джигарханяном довольно поверхностно. Лично звезды не встречались тоже очень давно.

"Он разом превзошел все свои многолетние шутки сомнительного содержания", – заявил наследник знаменитости. Степан уверен, что этот бред Евгению Петросяну подсказали со стороны. Стоит отметить, ранее Виталина Цымбалюк-Романовская рассказывала, что Армен Джигарханян, страдающий от диабета, умер в страшных муках, так как у него начался некроз тканей.

Степан также добавил, что его отец лечился у лучших врачей. Рядом с ним все последние месяцы была бывшая супруга и сиделка, которая помогала ухаживать. "Все об этом прекрасно знают, но некоторые все равно позволяют себе выпады", – сокрушается пасынок Джигарханяна.

Напомним, Евгений Петросян в беседе с Вячеславом Манучаровым заявил, что актер сгнил, лежа в постели. "В муках и адских болях!" – отметил юморист. По словам артиста, коллега нуждался в точных регулярных уколах, однако их ему никто не делал. Позднее друг Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг слова комика, подчеркнув, что все сказанное – неправда.

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Источник — dni.ru
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