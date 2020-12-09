Онищенко прокомментировал слова министра о закрытии России на новогодние праздники

09.12.2020 | 13:50

Недавние высказывания главы Минздрава о необходимости ограничить передвижение граждан из-за тяжелой эпидемиологической обстановки вызвали широкий резонанс среди россиян. Даже после опровержений от ведомства слова министра не дают народу покоя.

Бывший руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы России Геннадий Онищенко предположил, что министр здравоохранения Михаил Мурашко заговорил о возможности локдауна, поскольку опасается ухудшения ситуации с коронавирусом из-за приближающихся праздников. Ведь многие россияне могут отправиться в новогоднее путешествие или просто уехать к родственникам, что усилит распространение инфекции.

Тем не менее, Онищенко не видит нужды в возвращении мартовских ограничений, когда граждане не могли передвигаться между субъектами России без пропуска и веской причины. Но и не исключил их введения. Он подчеркнул, что в регионах разная эпидемиологическая ситуация, а также климатические и этнокультурные особенности. Поэтому было бы правильно принимать индивидуальные решения для каждого из них.

Напомним, что в ходе конференции "Медицина и качество – 2020" министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что очаги коронавируса в России требуют введения ограничений на передвижение между субъектами страны и даже внутри них. Мурашко пояснил, что борьба с инфекцией силами одной лишь медицины пока не дает желаемых результатов, поэтому придется использовать механизмы локдаунов.

Вскоре после этого помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что своими высказываниями министр не призывал к введению нового локдауна, а его слова были вырваны из контекста. По словам Кузнецова, руководитель ведомства лишь привел в своем докладе некоторые меры, которые могут использоваться для сдерживания распространения вирусов.