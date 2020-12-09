Не стоит сейчас продавать: льготную ипотеку хотят расширить и на вторичку

09.12.2020 | 05:25

Правительству снова придется вмешиваться в ситуацию с жильем для россиян.

В период распространения коронавирусной инфекции кабмином было принято решение о поддержке строительной отрасли. С введением льготной ипотеки в 6,5% годовых удалось не только сохранить темпы строительства жилья, но и дать россиянам возможность приобрести собственную квартиру или улучшить жилищные условия.

Мера поддержки имела и обратный эффект. Так как льготная ипотека была распространена лишь на рынок первичного жилья, стоимость новостроек из-за спроса резко увеличилась. Теперь в правительстве задумались о сдерживании цен. Ведь несмотря на низкую процентную ставку часть россиян снова не может позволить себе собственное жилье из-за выросшего ценника на недвижимость.

Инициатива распространить льготную ипотеку и на вторичное жилье была озвучена спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. "С одной стороны, находятся тысячи семей, которым удается улучшить свои жилищные вопросы. С другой, строительная отрасль преодолевает негативные последствия пандемии", — заметила она.

По мнению Матвиенко, следует развивать направление цифровой ипотеки. Необходимо продвигать систему жилищных сбережений в России.

Ряд экспертов сразу же прокомментировали возможное расширение программы льготного кредитования. По мнению экономистов, если поправки будут приняты, то цены на вторичном рынке недвижимости вырастут, но не так значительно, как в новостройках. С другой стороны, расширение льготной ипотеки на "вторичку" остановит рост цен на строящиеся дома.