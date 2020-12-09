Сетевое издание|18+|Среда|9 дек 2020|06:48
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
 

Полезное

Не стоит сейчас продавать: льготную ипотеку хотят расширить и на вторичку

Печать

Правительству снова придется вмешиваться в ситуацию с жильем для россиян.

В период распространения коронавирусной инфекции кабмином было принято решение о поддержке строительной отрасли. С введением льготной ипотеки в 6,5% годовых удалось не только сохранить темпы строительства жилья, но и дать россиянам возможность приобрести собственную квартиру или улучшить жилищные условия.

Мера поддержки имела и обратный эффект. Так как льготная ипотека была распространена лишь на рынок первичного жилья, стоимость новостроек из-за спроса резко увеличилась. Теперь в правительстве задумались о сдерживании цен. Ведь несмотря на низкую процентную ставку часть россиян снова не может позволить себе собственное жилье из-за выросшего ценника на недвижимость.

Инициатива распространить льготную ипотеку и на вторичное жилье была озвучена спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. "С одной стороны, находятся тысячи семей, которым удается улучшить свои жилищные вопросы. С другой, строительная отрасль преодолевает негативные последствия пандемии", — заметила она.

По мнению Матвиенко, следует развивать направление цифровой ипотеки. Необходимо продвигать систему жилищных сбережений в России.

Ряд экспертов сразу же прокомментировали возможное расширение программы льготного кредитования. По мнению экономистов, если поправки будут приняты, то цены на вторичном рынке недвижимости вырастут, но не так значительно, как в новостройках. С другой стороны, расширение льготной ипотеки на "вторичку" остановит рост цен на строящиеся дома.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте