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«Лучше б этой свадьбы не было»: трагичная история Дорошиной и Ефремова

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Нина Дорошина и Олег Ефремов почти всю жизнь провели бок о бок: вместе работали в театре, любили и ненавидели. Несмотря на сильные чувства, они так и не поженились, но и не отпустить друг друга не смогли.

Она впервые его увидела, когда ей было 17 лет. Он выступал на сцене детского театра и был неотразим. Полудетское увлечение могло бы с возрастом пройти, но девушка была студенткой Щепкинского училища, которую позвали на съемки в "Первый эшелон".

Там ребята снова встретились, и Нина Дорошина не могла прийти в себя от обаяния и красоты молодого Олега Ефремова. Пара подружилась, однако актер был влюблен в другую и почти каждый вечер рассказывал новой знакомой о переживаниях. Артистка мечтала, что всеобщая атмосфера любви сыграет ей на руку и парень обратит на нее внимания, но увы, их связывала лишь дружба.

Зато после съемок Олег Ефремов позвал Нину Дорошину в свой молодой театр "Современник". На талантливую коллегу режиссер в итоге все же обратил внимание – во время работы над спектаклем "Голый король" у пары начался роман. Правда, тогда актер был женат и воспитывал маленькую дочь, хотя это не мешало ему увлекаться молоденькими артистками.

Нина не упрекала его и во всем поддерживала. Она мечтала, что однажды они смогут жить по-настоящему, любить друг друга и не скрываться. В конце жизни Дорошина призналась, что у нее могли бы быть дети от Ефремова, но тогда она решила, что для этого неподходящее время. Какого же было удивление девушки, когда в театре узнали, что Алла Покровская беременна от режиссера и собирается рожать.

Как раз в это время Нину Дорошину пригласили сниматься в Одессу с Олегом Далем. Ефремов с трудом отпустил актеров, а девушке обещал приехать на выходные, но так и не сдержал слово. Во время киноэкспедиции у партнеров по фильму "Первый троллейбус" завязался роман. Обиженная на режиссера "Современника" актриса даже решила выйти замуж за молодого коллегу.

На свадьбу позвали всю труппу, кроме Олега Ефремова и Аллы Покровской. Гуляли весело и шумно, но в какой-то момент в квартиру ворвался пьяный режиссер и заставил Нину Дорошину сесть к нему на колени. Олег Даль выбежал в слезах и вернулся домой только через несколько дней.

"Лучше б этой свадьбы вообще не было", – говорили друзья пары.

Отношения Нины Дорошиной и Олега Ефремова продлились всю жизнь. Они любили друг друга и продолжали мучать себя романами с другими. Перед смертью в 2000 году режиссер велел привезти к нему актрису, но она была с театром на гастролях. Последний раз артистка увидела любовь всей своей жизни уже в гробу.

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Источник — dni.ru
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