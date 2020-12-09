Как на духу: Петросян раскрыл способ зачатия ребёнка

09.12.2020 | 04:03

Весной 75-летний Евгений Петросян обзавелся сыном. Молодая супруга подарила юмористу наследника. Оказывается, артист долго не решался стать отцом во второй раз.

Первое фото с новорожденным сыном Евгений Петросян обнародовал осенью. На снимке можно было увидеть счастливого юмориста с младенцем в руках. По словам артиста, он не верил, что может снова стать отцом, но Татьяна Брухунова переубедила его.

Не поверили в возможности Петросяна и пользователи сети. Сразу после рождения ребенка в интернете появилась информация, что супруги прибегли к помощи суррогатной матери. Жена юмориста опровергла эти сведения. В комментариях на странице своего инстаграм-аккаунта девушка расставила все точки над i.

Она призвала фолловеров не верить всему, что пишут в газетах. Брухунова заявила, что слишком молода, чтобы пользоваться услугами суррогатной матери. "Надоели кривотолки вокруг моей семьи и конкретной ситуации", - написала супруга юмориста.

Сам Петросян долгое время хранил молчание, пока не разоткровенничался в интервью Вячеславу Манучарову. Юморист признался, что после развода с Еленой Степаненко и бракосочетания с молодой помощницей, за его жизнью начали пристально следить. Раскрыл он и тайну зачатия своего ребенка. По словам Петросяна, всё произошло классическим и естественным образом.

Поклонники выразили уважение юмористу. "Неплохо для 75-летнего мужчины", - отметил один из интернет-пользователей.