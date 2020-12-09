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Бывший глава космической безопасности признался в контактах с инопланетянами из «Галактической Федерации»

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Журналисты израильского издания The Jerusalem Post опубликовали сенсационные интервью с израильским генералом в отставке, а ныне профессором Хаима Эшеда.

Бывший руководитель космической безопасности Израиля заявил, что несколько стран установили контакт с инопланетянами, но держат это в секрете, так как большинство людей не готовы принять этот факт.

"Эшед, возглавлявший израильскую программу космической безопасности в течение почти 30 лет, и являющийся трехкратный лауреатом премии Israel Security Award, в интервью газете Yediot Aharonot объяснил, что и Израиль, и США имеют дело с инопланетянами уже много лет, (...) сообщив о существовании "Галактической Федерации". 87-летний бывший руководитель космической безопасности описал также, какого именно рода соглашения были якобы заключены между США и инопланетянами, потому что те хотят изучать и понять "ткань Вселенной". Это сотрудничество включает секретную подземную базу на Марсе, где находятся американские и инопланетные представители", - сообщает The Jerusalem Post.

"Если это правда, то это совпало бы с созданием президентом США Дональдом Трампом Космических сил в качестве пятой ветви вооруженных сил США, хотя неясно, как долго такие отношения, если таковые имеются, продолжаются между США и их предполагаемыми внеземными союзниками. Но Эшед настаивает на том, что Трамп знает о них и что он "был на грани" того, чтобы раскрыть их существование. Однако Галактическая Федерация предположительно помешала ему сделать это, заявив, что хочет предотвратить массовую истерию, поскольку считаtт, что человечество должно "развиться и достичь стадии, на которой мы... поймем, что такое космос и космические корабли", - пишут журналисты другой израильской газеты Yediot Aharonot.

На вопрос журналистов, почему Хаим сообщил эту информацию лишь сейчас, бывший военный ответил, что в настоящее время он уважаем в научных кругах. "Если бы я выступил с тем, что говорю сегодня, пять лет назад, меня бы отправили в больницу", - подчеркнул он Yediot.

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Источник — inopressa.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

На вопрос журналистов, почему Хаим сообщил эту информацию лишь сейчас,
Что-то готовят. Сделают и скажут, это инопланетяне.

Гость||

Опять Израиль? Думается что 2-тысячелетняя история антисиметизма имела реальные причины

Имя: Гость
Комментарий:

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