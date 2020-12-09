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Ахеджакова отказалась от квартиры и денег из-за принципа

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Лия Ахеджакова раскрыла некоторые тайны фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Она объяснила, почему открестилась от недвижимости.

Артистка призналась, что продолжение легендарной картины, которое снял Тимур Бекмамбетов, ей не понравилось. Также как и режиссеру первой части – Эльдару Рязанову.

Режиссер говорил, что его фильм был насыщен поэзией, это был целый мир. В ремейке же он не увидел и не услышал ничего нового, а истории героев, встретившихся через 30 лет, его не убедили. Рязанов сетовал на то, что в современном кино недостает новых идей и сценариев.

Недовольны остались и некоторые артисты. В частности, и Лия Ахеджакова. Звезда кино вовсе отказалась сниматься в продолжении. Оказывается, актрисе обещали золотые горы, но ее решение было непоколебимым.

Знаменитости звонили друзья из Тбилиси, уговаривали Галина Волчек и Евгений Миронов. Телефон артистки разрывался даже ночью. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал Лие Ахеджаковой за два съемочных дня квартиру. Продюсеры предлагали ей 50 тысяч долларов.

82-летняя актриса объяснила, что с ее стороны отказ был обусловлен, в частности, желанием доказать, что не все продается. Отметим, свою последнюю роль актриса сыграла перед пандемией коронавируса. Однако Лия Ахеджакова все еще верит, что совсем скоро будет изображать очередную главную героиню.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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