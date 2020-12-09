Ахеджакова отказалась от квартиры и денег из-за принципа

Лия Ахеджакова раскрыла некоторые тайны фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Она объяснила, почему открестилась от недвижимости.
Артистка призналась, что продолжение легендарной картины, которое снял Тимур Бекмамбетов, ей не понравилось. Также как и режиссеру первой части – Эльдару Рязанову.
Режиссер говорил, что его фильм был насыщен поэзией, это был целый мир. В ремейке же он не увидел и не услышал ничего нового, а истории героев, встретившихся через 30 лет, его не убедили. Рязанов сетовал на то, что в современном кино недостает новых идей и сценариев.
Недовольны остались и некоторые артисты. В частности, и Лия Ахеджакова. Звезда кино вовсе отказалась сниматься в продолжении. Оказывается, актрисе обещали золотые горы, но ее решение было непоколебимым.
Знаменитости звонили друзья из Тбилиси, уговаривали Галина Волчек и Евгений Миронов. Телефон артистки разрывался даже ночью. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал Лие Ахеджаковой за два съемочных дня квартиру. Продюсеры предлагали ей 50 тысяч долларов.
82-летняя актриса объяснила, что с ее стороны отказ был обусловлен, в частности, желанием доказать, что не все продается. Отметим, свою последнюю роль актриса сыграла перед пандемией коронавируса. Однако Лия Ахеджакова все еще верит, что совсем скоро будет изображать очередную главную героиню.
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