Ахеджакова отказалась от квартиры и денег из-за принципа

09.12.2020 | 13:43

Лия Ахеджакова раскрыла некоторые тайны фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Она объяснила, почему открестилась от недвижимости.

Артистка призналась, что продолжение легендарной картины, которое снял Тимур Бекмамбетов, ей не понравилось. Также как и режиссеру первой части – Эльдару Рязанову.

Режиссер говорил, что его фильм был насыщен поэзией, это был целый мир. В ремейке же он не увидел и не услышал ничего нового, а истории героев, встретившихся через 30 лет, его не убедили. Рязанов сетовал на то, что в современном кино недостает новых идей и сценариев.

Недовольны остались и некоторые артисты. В частности, и Лия Ахеджакова. Звезда кино вовсе отказалась сниматься в продолжении. Оказывается, актрисе обещали золотые горы, но ее решение было непоколебимым.

Знаменитости звонили друзья из Тбилиси, уговаривали Галина Волчек и Евгений Миронов. Телефон артистки разрывался даже ночью. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст обещал Лие Ахеджаковой за два съемочных дня квартиру. Продюсеры предлагали ей 50 тысяч долларов.

82-летняя актриса объяснила, что с ее стороны отказ был обусловлен, в частности, желанием доказать, что не все продается. Отметим, свою последнюю роль актриса сыграла перед пандемией коронавируса. Однако Лия Ахеджакова все еще верит, что совсем скоро будет изображать очередную главную героиню.