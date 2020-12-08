«Я у них не авторитет»: 85-летняя Талызина об ослушавшихся наследниках

08.12.2020 | 09:55

На вручении премии "Звезда театрала" Валентина Талызина стала обладательницей специального приза "Легенда сцены". Масса ролей в кино и театре, сотни образов сделали ее любимой актрисой нескольких поколений. О том, как живет артистка, она рассказала в интервью "Дни.ру".

Валентина Илларионовна, знаю, что Вы не скрываете своих лет, но ведь в жизни не скажешь, что Вам – 85! Как удается так мололо выглядеть?

В XV веке, когда Иван Грозный присоединил Казань, там жил Мурза-Кучук Тагалдызин (выехал из Золотой Орды к великому Князю Василию Васильевичу и был жалован за выезд поместьями и вотчинами Муромского уезда – Прим. ред.). Парень был шустрый, принял православие и стал Яковом Талызиным. Во мне течет его татарская кровь. Одна бабушка у меня – украинка. Вторая – полька. Наверное, вот это сочетание и позволяет мне, как вы говорите, выглядеть молодо.

Ваша дочь Ксения Хаирова – актриса театра Российской армии. Внучка Анастасия выбрала для себя экран. Не отговаривали их от этого выбора?

Дочь у меня очень красивая. Когда она появилась на свет, то я подумала: "Боже мой, я родила такое чудо!" Внучка у меня сумасшедшей красоты. Она сейчас снимается во всех фильмах! Я ничего не могла сделать, чтобы это было по-другому. Хотя и не хотела, чтобы они были артистками, но все равно обе пошли в эту профессию. Понимаете, я у них – не авторитет. Они – сами по себе.

Что радует Вас каждый день, что дает силы жить?

Я читаю книги, хотя всю классику освоила еще в молодости, заучиваю стихи, готовлю пронзительную поэтическую программу "Стихи донецких поэтов", которую хочу представить на сцене "Эльдар-клуба". И очень надеюсь, что сыграю еще одну роль в театре. Уже даже нашла ту, которая подходит ко всем моим недостаткам, договорилась и с режиссером Сергеем Виноградовым, делавшем со мною "Вассу". Только бы Бог дал сил все успеть!